Сотрудника СБУ, готовившего теракт в Крыму, признали террористом

Сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Китаев, причастный к подготовке предотвращенного теракта против российского военного в Крыму, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Китаев Игорь Игоревич, 26 мая 1999 года рождения», — говорится в перечне.

В декабре прошлого года в ФСБ РФ сообщили, что завербованный украинской разведкой гражданин должен был установить взрывчатку в личный автомобиль офицера Минобороны. При попытке заложить устройство он, по данным ФСБ, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. У него обнаружили средства связи с куратором, а также компоненты взрывного устройства западного производства.

Следствие установило, что ликвидированным организатором подготовки теракта оказался сотрудник ГУР Рустем Фахриев 1984 года рождения. Один из его сообщников, проживающий в Крыму, задержан. В отношении мужчины возбуждено дело о содействии террористической деятельности, суд отправил его под стражу.

Ранее в Севастополе арестовали мужчину за подготовку подрыва самодельной бомбы.