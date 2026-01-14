Авербух объяснил, почему Валиевой не будет в новом сезоне «Ледникового периода»

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух объяснил, почему фигуристки Камилы Валиевой не будет в новом сезоне шоу, заявив, что спортсменка готовится к возвращению в спорт, передает Sport24.

«У Камилы Валиевой сейчас все силы брошены на возвращение в спорт. Она с большим теплом сказала: «Я обязательно приду, очень люблю этот проект, но в этом году достаточно тяжелый вход», — рассказал Авербух.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Тарасова рассказала, за что дисквалифицировали Валиеву.