В Европе дали совет Каллас по завершению конфликта на Украине

Политик Мема раскритиковал слова Каллас о новых санкциях против России
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о подготовке новых санкций против России свидетельствуют о том, что Евросоюз не намерен заканчивать конфликт на Украине. Такую точку зрения на своей странице в соцсети Х высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Если Каллас хочет закончить конфликт на Украине, ей нужно вернуться к реальности, ей нужно быть серьезной, ей нужно сменить язык общения», — написал Мема.

Политик указал, что санкционная политика не способствует завершению конфликта с Россией. Он также подчеркнул, что Кая Каллас продолжает настаивать на идее конфискации замороженных активов России, несмотря на признание отдельных стран ЕС необходимости диалога с Москвой.

Накануне портал Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата писал, что Европейский союз планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля. По данным источника, ЕС планирует представить очередной пакет рестрикций к годовщине начала спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что союзники Украины намерены «надавить» на Трампа в вопросе гарантий безопасности.

