Новый тренер «Спартака» Карседо: все любят деньги

Главный тренер «Спартака» Карседо: все любят деньги, но это не моя мотивация
Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо заявил, что согласился возглавить клуб не из-за денег, передает «Чемпионат».

«Поверьте, «Спартак» знают во всем мире. Деньги не были главным. Да, все любят деньги, но это не моя главная мотивация. Предложение «Спартака» было не единственным», — сказал Карседо.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее Карседо рассказал, считает ли он состав команды боеспособным.

