Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Дело возбудили после того, как мужчина сломал позвонок, катаясь на тюбинге в Сибири

В Красноярском крае завели дело после того, как мужчина сломал позвонок на горке
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после того, как 29-летний мужчина сломал позвонок, катаясь на тюбинге. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчину признали потерпевшим — для установления тяжести причиненного его здоровью вреда проведут судебно-медицинскую экспертизу. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел в новогодние праздники в экстрим-парке «Золинский», когда мужчина на тюбинге спускался с горки, оборудованной трамплином. После прыжка он неудачно приземлился и не смог подняться — этот момент попал на видео. Позже врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом 12-го грудного позвонка.

Ранее пятилетняя девочка сломала ключицу на тюбинговой трассе в Магнитогорске.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27622285_rnd_2",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+