Дело возбудили после того, как мужчина сломал позвонок, катаясь на тюбинге в Сибири

В Красноярском крае завели дело после того, как мужчина сломал позвонок на горке

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после того, как 29-летний мужчина сломал позвонок, катаясь на тюбинге. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчину признали потерпевшим — для установления тяжести причиненного его здоровью вреда проведут судебно-медицинскую экспертизу. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел в новогодние праздники в экстрим-парке «Золинский», когда мужчина на тюбинге спускался с горки, оборудованной трамплином. После прыжка он неудачно приземлился и не смог подняться — этот момент попал на видео. Позже врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом 12-го грудного позвонка.

Ранее пятилетняя девочка сломала ключицу на тюбинговой трассе в Магнитогорске.