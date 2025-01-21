Ночь Мирадж, или Раджаб-байрам в 2025 году: история и традиции мусульманского праздника

Что можно и нельзя делать в Мирадж — Ночь Вознесения пророка Мухаммеда

Ночь Мирадж — это важное событие в исламском календаре, которое символизирует вознесение пророка Мухаммеда к Богу. Вместе с доцентом кафедры религиоведения Казанского федерального университета Азатом Ахуновым «Газета.Ru» углубилась в историю этого праздника, разобралась в его значении и собрала рекомендации, как правоверным мусульманам провести эту священную ночь.

Какого числа будет Ночь Мирадж в 2025 году

В мусульманской традиции этот праздник известен как Лейлят аль-Исра Валь-Мирадж, что в переводе с арабского означает «ночь путешествия и восхождения». Его также часто называют Раджаб-байрам, что означает «праздник в месяце Раджаб».

Ночь Вознесения пророка Мухаммеда отмечается каждый год в месяце Раджаб с 26 на 27 число. Исламский мир использует календарь Хиджры, который на несколько дней короче григорианского, поэтому даты религиозных исламских праздников смещаются из года в год.

с 26 на 27 января отмечается Ночь Мирадж в 2025 году

Праздничные мероприятия в мечетях начнутся после вечернего намаза 26 января и продлятся до рассвета 27 января.

Что такое Хиджра? Хиджра — это переход, который совершил пророк Мухаммед из Мекки в Медину в 622 году по григорианскому календарю. Этот исторический момент считается началом исламского лунного летоисчисления и служит основой для мусульманского календаря.



Год по Хиджре состоит из 12 месяцев и насчитывает 354 или 355 дней, что делает его короче солнечного года.

История праздника

История праздника Раджаб-байрам описывается в Коране. В сурах (главах) священной книги рассказывается о путешествии пророка Мухаммеда в город Иерусалим ночью 27 раджаба 621 года нашей эры. Описание разделено на две части — Исра и Мирадж. Исра описывает ночное путешествие пророка из Мекки в Иерусалим, а Мирадж — его вознесение с Храмовой горы на небеса.

Согласно преданиям, Мухаммед находился в Мекке, когда к нему явился архангел Джабраил (в христианской традиции — Гавриил). Вместе они отправились в Иерусалим, сев на бурака — крылатую лошадь с человеческим лицом.

По пути они посетили знаменитые места, такие как гора Сион и Бейт-Лахм (Вифлеем). В Иерусалиме Мухаммеда ждали другие мусульманские пророки, и вместе они совершили общую молитву (намаз) в храме. После молитвы Джабраил предложил Мухаммеду два бокала — один с молоком, другой с вином. Пророк выбрал молоко, на что Джабраил ответил, что это правильный выбор, поскольку вино запрещено для мусульман.

Этот эпизод в Коране стал основой запрета на употребление алкоголя в исламе.

close Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Затем Мухаммед и Джабраил совершили восхождение по лестнице ангелов (мирадж) на семь небес. На каждом уровне Мухаммед встречал различных пророков — Яхъю, Ису, Юсуфа, Идриса, Харуна, Мусу и патриарха всех пророков Ибрахима, который показал ему ад и рай. Восхождение завершилось встречей с Аллахом, где Мухаммед произнес 99 тысяч слов. В ответ он получил откровение — концовку второй главы Корана и благую весть о том, что все мусульмане, верящие в единого Бога, смогут войти в рай.

Пророк попросил у Аллаха смягчения изначального предписания о пятидесяти молитвах в день, и вместо этого ему было позволено молиться лишь пять раз. После этого Мухаммед вернулся в храм в Иерусалиме, откуда бурак вернул его назад в Мекку.

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Первой, кому пророк рассказал о своем восхождении, была его двоюродная сестра Хани. Утром, когда она пришла к нему, он поведал ей об удивительном путешествии. Позже, рассказывая об этом своим сподвижникам и другим слушателям, Мухаммед подчеркивал, что его путешествие произошло мгновенно — сосуд, который Джабраил опрокинул перед их отправлением, не успел упасть на пол, и пророк поймал его на лету.

Чтобы подтвердить свои слова, Мухаммед также описал Иерусалим и перечислил караваны, следовавшие из этого города в Хиджаз. Сказанное подтвердил тесть Мухаммеда Абу Бакр и очевидцы, прибывшие спустя некоторое время из Иерусалима.

Суть и значение праздника

Мусульмане считают, что во время этого путешествия пророк Мухаммед встретил многих предыдущих пророков и был наделен знаниями о сути веры.

Эта ночь, согласно исламу, символизирует преодоление земных ограничений и стремление к духовному совершенству, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Азат Ахунов.

«Смысл праздника заключается в том, чтобы напомнить мусульманам о том, что этот бренный мир очень кратковременен, а после Божьего суда они переселятся в вечный мир. То есть, праздник Мирадж-байрам символизирует будущее, которое ожидает верующих мусульман, а также напоминает о важности совершения добрых дел и о том, что человек оставит после себя своим семьям и близким», — подчеркнул он.

Традиции праздника

Чудеса, произошедшие в Ночь Мирадж, стали основой для многих традиций в исламе и существенно повлияли на формирование ключевых верований мусульман.

Одним из знаковых моментов ночного восхождения пророка Мухаммеда было его выбор между кувшином с молоком и бокалом вина. Как было упомянуто выше, пророк выбрал молоко, и именно этот эпизод стал важной основой запрета на алкоголь в исламе. Кроме того, после чудесного вознесения мусульмане начали совершать пять обязательных намазов в день, что было установлено по велению Всевышнего Аллаха.

Ночь Мирадж считается священной, и в это время мусульмане особенно строго придерживаются традиций.

Днем верующие собираются в мечетях, где совершают совместный намаз и слушают проповедь имама.

Ночью же принято бодрствовать, читая Коран и уделяя внимание каждому слову, делясь историями о чудесах, произошедших с пророком Мухаммедом в эту ночь, и произнося молитву «Салават» в его честь. Верующие молятся, произносят дуа (личные молитвы) и просят благословений для себя и своих близких.

На утро после аль-Мирадж рекомендуется держать уразу (пост).

«В праздничные дни можно как работать, так и отдыхать — это зависит от каждого верующего. В исламе есть только два основных праздника — Ураза-байрам и Курбан-байрам, в которые мусульмане не должны трудиться. К слову, во многих мусульманских странах, светских государствах, Ночь Мирадж не признается официальным праздником и не является выходным днем», — обратил внимание Азат Ахунов.

Что нужно делать в Ночь Мирадж

Ночь Мирадж, которая считается священной, не имеет строгих обязательных ритуалов, но есть несколько традиций и рекомендаций, которые мусульмане могут выполнять, подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Молитва. Мусульмане призваны совершать дополнительные молитвы. Это может быть как обязательный намаз, так и дополнительные добровольные молитвы (нафиль), которые углубляют связь со Всевышним Аллахом.

Чтение Корана. В эту ночь рекомендуется читать и размышлять над аятами Корана. Считается, что Коран был подарен Мухаммеду во время восхождения.

Праведные мусульмане обычно отмечают ночь Мирадж семейным ужином, чтением Корана и поминовением предков. Азат Ахунов доцент кафедры религиоведения Казанского федерального университета

Дуа личная молитва мусульманина на родном языке, обращение к Аллаху . Просьбы о прощении и благословениях себя и своих близких являются важными в эту ночь. Мусульмане просят Аллаха о помощи и удаче в своих делах.

Совершение благих дел. Ночь Мирадж — прекрасный момент для совершения добрых дел и помощи другим. В эту ночь верующие мусульмане навещают родственников, угощают гостей и раздают милостыню нуждающимся.

Дополнительные молитвы. Совершение нафиля укрепит веру и углубит связь со Всевышним, особенно в священную Ночь Мирадж.

Что нельзя делать в ночь Мирадж

Хотя нет строгих предписаний о том, что нельзя делать в ночь Мирадж, у мусульман есть общее понимание того, как вести себя с учетом святости этого времени.

В священную Ночь Мирадж нельзя:

распространять сплетни, лгать и клеветать на своих близких;



ссориться и обижаться на других;



пренебрегать обязательными молитвами;



обманывать и нарушать обещания;



устраивать шумные застолья и бесполезно проводить время;



сквернословить и ругаться



пить алкоголь и есть не халяльную пищу.

close Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press