Тарасова пожелала ребенку Трусовой прыгать и вращаться

Тарасова о фотографиях Трусовой с ребенком: пусть он прыгает и вращается

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала ребенку фигуристки Александры Трусовой прыгать и вращаться, передает Sport24.

«Саша — ты не просто выдающаяся катальщица, ты еще и мать. Смотрю ваши фото с ребенком. Это очень мило, пусть он тоже прыгает и вращается», — сказала Тарасова.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

