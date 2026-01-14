Размер шрифта
Михаила Ефремова впервые заметили в театре после выхода по УДО

Актера Михаила Ефремова сняли возле театра Михалкова
Сергей Пятаков/РИА Новости

Актера Михаила Ефремова заметили у входа в театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Об этом сообщает iz.ru.

Издание опубликовало кадры с Ефремовым возле служебного выхода «Мастерской «12». Причина его приезда неизвестна. Художник спектакля, в котором будет участвовать актер, Юрий Купер заявил, что репетиции постановки еще не начались.

«Буквально на днях, я надеюсь. Они провели, я не знаю, неделю или две недели в Щепачихе, репетировали в загородном доме», — рассказал Купер.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

Ранее Михаил Ефремов зарегистрировал ИП.

