У бывшего мэра Сочи нашли сигару с собственным портретом

При обысках у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, задержанного по уголовному делу, обнаружена сигара с его фотографией и коллекция элитных часов стоимостью более 10 миллионов рублей за штуку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Также изъята крупная сумма наличных. Среди часов — модели Breguet, Cartier и Patek Philippe Geneve.

Также 14 января сообщалось, что у семьи бывшего мэра Сочи нашли 50 объектов недвижимости. Генпрокуратура установила, что за десять лет работы Копайгородского на государственной службе его официальные доходы составили около 16,3 млн рублей. При этом за тот же период его семья приобрела более 50 квартир и домов в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через жену деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее в отношении экс-мэра Сочи возбудили новое уголовное дело.