Поджигательницы из торгового центра в Волгоградской области оказались школьницами

МВД: торговый центр в Волжском подожгли несовершеннолетние девушки 
В Волжском полиция установила двух несовершеннолетних девушек, которые подожгли мусор в одном из торговых центров города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел в помещении торгового комплекса. На видеозаписи, появившейся в сети, видно, как девушки поджигают упаковку от продуктов, после чего убегают. В ходе проверки выяснилось, что обеим задержанным по 14 лет. Они пояснили, что сделали это «из интереса».

В отношении родителей девушек возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

До этого пожар произошел в торговом центре в поселке Виноградном в Ялте. Пострадавших нет.

Незадолго до этого сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на крыше предприятия на востоке Москвы. Пожар произошел на проспекте Буденного.

Ранее в Сочи загорелся автосервис.
 
