Замминистра здравоохранения Омской области отстранили от работы

Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова

Замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова была отстранена от работы после инцидента с машиной скорой помощи у здания регионального минздрава. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном Минздраве. До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Результаты расследования должны быть представлены 5 ноября.

Отмечается, что с проверкой в регион из-за инцидента также прибудут замглавы федерального Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.

Ранее стало известно, что машина скорой помощи привезла к зданию минздрава Омской области 80-летнюю пациентку в тяжелом состоянии, которую городские стационары не могли принять более 10 часов из-за переполнения коек.

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