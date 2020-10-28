Замминистра здравоохранения Омской области отстранили от работы
Замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова была отстранена от работы после инцидента с машиной скорой помощи у здания регионального минздрава. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
«Руководитель Омской области инициировал внутреннюю проверку в региональном Минздраве. До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Результаты расследования должны быть представлены 5 ноября.
Отмечается, что с проверкой в регион из-за инцидента также прибудут замглавы федерального Минздрава Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.
Ранее стало известно, что машина скорой помощи привезла к зданию минздрава Омской области 80-летнюю пациентку в тяжелом состоянии, которую городские стационары не могли принять более 10 часов из-за переполнения коек.
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