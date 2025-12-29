Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Группа тайских трансгендеров напала на туриста за отказ платить

Иностранец подвергся нападению в Таиланде из-за неоплаченных сексуальных услуг
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Группа тайских трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) напала на индийского туриста из-за спора об оплате. Об этом пишет Thaiger.

Инцидент произошел на Уокинг-стрит в Паттайе рано утром в субботу, 27 декабря. По словам очевидца, турист спорил с трансгендерной проституткой на пешеходной улице. Затем она позвонила нескольким друзьям, которые присоединились к ней и напали на иностранца.

Предположительно, конфликт между секс-работницей и клиентом возник после того, как мужчина заплатил неполную сумму за оказанные ему сексуальные услуги.

После получения сообщения о случившемся на место прибыли спасатели. Они оказали первую помощью пострадавшему, у которого имелись видимые повреждения на лице и затылке.

Он был опознан как 52-летний гражданин Индии Радж Джасуджа и доставлен в больницу для дальнейшего лечения. Полиция начала расследование.

Ранее развратному россиянину почти на 100 лет запретили въезд в Таиланд.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+