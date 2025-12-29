Группа тайских трансгендеров напала на туриста за отказ платить

Группа тайских трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) напала на индийского туриста из-за спора об оплате. Об этом пишет Thaiger.

Инцидент произошел на Уокинг-стрит в Паттайе рано утром в субботу, 27 декабря. По словам очевидца, турист спорил с трансгендерной проституткой на пешеходной улице. Затем она позвонила нескольким друзьям, которые присоединились к ней и напали на иностранца.

Предположительно, конфликт между секс-работницей и клиентом возник после того, как мужчина заплатил неполную сумму за оказанные ему сексуальные услуги.

После получения сообщения о случившемся на место прибыли спасатели. Они оказали первую помощью пострадавшему, у которого имелись видимые повреждения на лице и затылке.

Он был опознан как 52-летний гражданин Индии Радж Джасуджа и доставлен в больницу для дальнейшего лечения. Полиция начала расследование.

