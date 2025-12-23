30 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

30 декабря в мире празднуют День елочных игрушек и День заворачивания подарков. В России вспоминают важное историческое событие — образование СССР. Православные верующие сегодня чтут память ветхозаветного пророка Даниила. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 30 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 декабря

День создания СССР

30 декабря 1922 года произошло знаменательное событие: на карте мира появилось новое государство — Союз Советских Социалистических Республик (СССР). В этот день I Всесоюзный съезд Советов утвердил Договор об образовании СССР, в который первоначально вошли четыре республики: РСФСР, Украинская и Белорусская ССР, Закавказская СФСР. Со временем число республик выросло до 15.

СССР добился значительных успехов в индустриализации, развитии науки и образования, а также стал пионером в освоении космоса. Страна сыграла решающую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне и впоследствии стала одной из двух сверхдержав в эпоху холодной войны.

В декабре 1991 года Советский Союз прекратил свое существование, что также стало одним из важнейших геополитических событий XX века. Его наследие до сих пор оказывает большое влияние на постсоветское пространство и мировую политику.

День елочных игрушек

День елочных игрушек в преддверии Нового года можно отметить не один раз, ведь у каждой семьи свои традиции украшения елки. Кто-то оставляет все на последний день, а кто-то еще в начале декабря развешивает бусы и гирлянды и наслаждается новогодней атмосферой в доме. Как бы то ни было, но к 30 декабря елка точно должна быть наряжена, дальше тянуть некуда! Об этом и напоминает «игрушечный» праздник.

Интересный факт Первыми елочными украшениями были ленты, бумажные цветы и разнообразные вкусности: яблоки, печенье, орехи, сладости. Елочные шары появились только в 1848 году. Их изготавливали из прозрачного или цветного стекла, покрытого изнутри слоем свинца, а снаружи украшали блестками.

День заворачивания подарков

Al More/Shutterstock/FOTODOM

30 декабря — идеальный день, чтобы спокойно упаковать подарки. Пока еще есть время подумать, как из привычного праздничного ритуала сделать яркий сюрприз. Интересно, что в древние времена в качестве упаковки использовали глину — из нее изготавливали различные сосуды для хранения подарков. Но сегодня выбор гораздо шире — подарочная бумага, конфетти, яркие ленты. Вложите в подарок открытку с теплыми пожеланиями.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 декабря в других странах

Мадагаскар — День Республики. Праздник отмечают в честь провозглашения Демократической Республики Мадагаскар в 1975 году. Хотя полную независимость от Франции государство получило в июне 1960 года, именно 30 декабря считается днем национального самоопределения. В праздник проходят военные парады, народные гулянья с музыкой и традиционными танцами хира гаси.

Кстати Мадагаскар настолько изолирован, что его называют «восьмым континентом». Более 6 тысяч видов флоры, которая есть на острове, больше нигде не встречается. Само слово «Мадагаскар« появилось из-за ошибки Марко Поло, который спутал остров с портом Могадишо в Сомали.

День Рисаля — Филиппины. Национальный день памяти и траура установлен в честь доктора Хосе Рисаля — писателя, поэта, ученого и национального героя Филиппин. 30 декабря 1896 года Рисаль был расстрелян испанскими колониальными властями по обвинению в подстрекательстве к мятежу. В этот день по всей стране вывешивают флаги, проходят возложения венков к памятникам герою.

Хосе Рисаль (1861—1896) Wikimedia Commons

Религиозные праздники 30 декабря

День памяти пророка Даниила и святых трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила

За 600 лет до Рождества Христова Иерусалим завоевал вавилонский царь. Воздвигнутый Соломоном храм разрушили, а израильский народ оказался в неволе. В плен попали знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Навуходоносор поручил воспитать их при своем дворе. Но они отказались от роскоши, храня преданность вере своих отцов.

В награду от Бога они получили мудрость, а Даниил — еще и дар прозорливости и истолкования снов. Широко известны два случая чудесного спасения отроков. За отказ поклоняться идолу Анания, Азария и Мисаила бросили в раскаленную огненную печь. Но Ангел Господень явился и охладил пламя. Подобное чудо произошло и с Даниилом, брошенным на растерзание львам.

Толкуя сны Навуходоносора, Даниил возвестил о Первом и Втором пришествии Христа и связанных с ними событиях.

30 декабря Православная церковь также чтит память: • преподобного Даниила исповедника Нивертского;

• священномучеников Александра Савелова, Николая Бельтюкова и Сергия Флоринского;

• священномучеников Петра Покровского и Иоанна Земляного.

Народные праздники и приметы 30 декабря

Данилов день

В народном календаре день памяти пророка Даниила получил название Данилов день, или Даниил Зимоуказчик. Считалось, что пророк «назначает» сегодня погоду на грядущие недели. В ночь на 31 декабря наши предки разводили большие костры, чтобы прогнать зимнюю тьму, злых духов и «помочь солнцу». Отсюда еще одно название праздника — Данииловы сборы.

В этот день хозяйки старались посильнее истопить печь, чтобы тепло продержалось дольше. Девушки гадали на суженого: клали под подушку три лавровых листа с написанными именами трех отроков, чтобы увидеть во сне своего избранника. В этот день запрещалось заниматься рукоделием и особенно — пришивать пуговицы, чтобы не унести старые проблемы в следующий год.

Приметы

skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Метель сулила хороший медонос следующим летом.

Светит солнце — урожай будет богатым.

Идет снег — весна начнется рано.

Какие исторические события произошли 30 декабря

1806 год — Турция объявила войну России. Она продлилась шесть лет и закончилась блестящей победой русской армии под командованием Михаила Кутузова. В преддверии войны с Наполеоном стороны заключили Бухарестский мирный договор.

— Турция объявила войну России. Она продлилась шесть лет и закончилась блестящей победой русской армии под командованием Михаила Кутузова. В преддверии войны с Наполеоном стороны заключили Бухарестский мирный договор. 1903 год — в театре «Ирокез» в Чикаго произошел пожар. Зал был переполнен, началась паника. Жертвами трагедии стали 600 человек, 250 — получили ранения.

— в театре «Ирокез» в Чикаго произошел пожар. Зал был переполнен, началась паника. Жертвами трагедии стали 600 человек, 250 — получили ранения. 1915 год – немецкая подлодка U-38 у берегов Крита торпедировала британский лайнер «Персия». Более 340 человек погибло.

1916 год — в Санкт-Петербурге во дворце Юсуповых заговорщики убили Григория Распутина, мистика и целителя, друга императорской семьи.

— в Санкт-Петербурге во дворце Юсуповых заговорщики убили Григория Распутина, мистика и целителя, друга императорской семьи. 1927 год — советский химик Сергей Лебедев впервые в мире получил синтетический каучук из этилового спирта, что стало прорывом для отечественной промышленности.

Сергей Васильевич Лебедев (1874—1934), советский ученый-химик, создатель промышленного метода производства синтетического каучука РИА Новости

1941 год — советские войска освободили от немецких захватчиков Керчь, Феодосию и Калугу.

— советские войска освободили от немецких захватчиков Керчь, Феодосию и Калугу. 1993 год — Ватикан и Государство Израиль установили полноценные дипломатические отношения, завершив многовековой период разногласий.

— Ватикан и Государство Израиль установили полноценные дипломатические отношения, завершив многовековой период разногласий. 2000 год — на торжественном предновогоднем приеме в Большом Кремлевском дворце впервые официально исполнен новый Гимн России.

— на торжественном предновогоднем приеме в Большом Кремлевском дворце впервые официально исполнен новый Гимн России. 2006 год — в Багдаде состоялась казнь свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна.

— в Багдаде состоялась казнь свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна. 2013 год — в Волгограде произошел террористический акт: смертник устроил взрыв в троллейбусе, погибли 16 человек.

Дни рождения и юбилеи 30 декабря

В 1819 году родился Теодор Фонтане — немецкий писатель и поэт, один из крупнейших представителей немецкого реалистического романа.

— немецкий писатель и поэт, один из крупнейших представителей немецкого реалистического романа. В 1851 году родился Эйза Григгс Кэндлер — американский предприниматель, который приобрел права на рецепт напитка «Кока-Кола» и основал компанию The Coca-Cola Company.

— американский предприниматель, который приобрел права на рецепт напитка «Кока-Кола» и основал компанию The Coca-Cola Company. В 1865 году родился Редьярд Киплинг — английский писатель, поэт и новеллист, автор «Книги джунглей», лауреат Нобелевской премии по литературе.

— английский писатель, поэт и новеллист, автор «Книги джунглей», лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1904 году родился Дмитрий Кабалевский — советский композитор, пианист и педагог, автор опер, симфоний и многочисленных произведений для детей.

— советский композитор, пианист и педагог, автор опер, симфоний и многочисленных произведений для детей. В 1905 году родился Даниил Хармс — русский и советский поэт и писатель, один из основателей авангардистской группы «ОБЭРИУ», известный своим абсурдистским и экспериментальным творчеством, а также детскими стихами и прозой.

— русский и советский поэт и писатель, один из основателей авангардистской группы «ОБЭРИУ», известный своим абсурдистским и экспериментальным творчеством, а также детскими стихами и прозой. В 1965 году родилась Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ, ее визитной карточкой стал шлягер «Ягода-малина».

Певица Валентина Легкоступова (1965 —2020) Global Look Press

Кто отмечает дни рождения

86 лет исполняется Елене Чайковской — выдающемуся советскому и российскому тренеру по фигурному катанию, воспитавшему плеяду олимпийских чемпионов и мастеров спорта.

— выдающемуся советскому и российскому тренеру по фигурному катанию, воспитавшему плеяду олимпийских чемпионов и мастеров спорта. 82 года исполняется Регине Дубовицкой — советской и российской телеведущей, создательнице и бессменной руководительнице юмористической программы «Аншлаг».

— советской и российской телеведущей, создательнице и бессменной руководительнице юмористической программы «Аншлаг». 79 лет исполняется Патти Смит — американской рок-певице, поэтессе и художнице, «крестной матери панк-рока».

— американской рок-певице, поэтессе и художнице, «крестной матери панк-рока». 78 лет исполняется Джеффу Линну — британскому музыканту, автору песен и продюсеру, основателю группы Electric Light Orchestra (ELO).

— британскому музыканту, автору песен и продюсеру, основателю группы Electric Light Orchestra (ELO). 75 лет исполняется Бьерну Страуструпу — датскому программисту, создателю языка программирования C++.

— датскому программисту, создателю языка программирования C++. 43 года исполняется Кристин Крук — канадской актрисе, известной по роли в сериале «Тайны Смолвиля».

— канадской актрисе, известной по роли в сериале «Тайны Смолвиля». 39 лет исполняется Элли Голдинг — британской певице, которая выступала на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце.