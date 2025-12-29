Экс-глава «Локомотива» оценил шансы на возвращение российского футбола в Европу

Экс-глава «Локомотива» Наумов: я не верю в возвращение в еврокубки в 2026-м

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в интервью Vprognoze заявил, что не верит в возвращение российских клубов и сборной в международные турниры в 2026 году.

По его словам, данный процесс начнется не ранее чем в 2029-м.

«Я всегда был оптимистом в этой теме, но в данный момент не верю в возвращение в 2026 году. Думаю, что в ближайшие 3–4 года нас в Европу не вернут», — заявил Наумов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Евгений Ловчев назвал Валерия Карпина слабым тренером.