ОАЭ прокомментировали атаку на резиденцию Путина

МИД ОАЭ осудил попытку нападения на резиденцию Путина
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина. Заявление опубликовано на сайте МИД страны.

«Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию Владимира Путина, президента Российской Федерации, выразив осуждение этого гнусного нападения и угрозы, которое оно представляет для безопасности и стабильности», — говорится в заявлении.

В нем также говорится, что министерство иностранных дел ОАЭ в своем заявлении подтвердило солидарность ОАЭ с Путиным, правительством и народом РФ, «подчеркнув неизменное неприятие всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности».

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Ранее во Франции заявили, что атака на резиденцию Путина может сорвать переговоры.

