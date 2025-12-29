Размер шрифта
Назван простой способ снизить риск депрессии у мужчин

PLOS ONE: солнечный свет снижает риск риск депрессии у мужчин
Мужчины, которые чаще выбирают солнечный свет и проводят больше времени на улице, реже сталкиваются с симптомами депрессии и проблемами со сном. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные национального обследования здоровья и питания США за 2009–2020 годы. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

В исследовании ученые использовали новый показатель — «сродство к солнечному свету». Он отражает, насколько человеку психологически комфортно находиться на солнце и как часто он действительно бывает на улице. Показатель учитывает как предпочтения (например, стремление находиться на солнце, а не в тени), так и реальное поведение — время, проведенное на открытом воздухе в дневные часы.

Авторы отмечают, что тяга к солнечному свету связана с биологическими процессами, включая циркадные ритмы, выработку мелатонина и регуляцию серотонина. Люди с высоким сродством к солнцу чаще сообщают о бодрости, хорошем настроении и повышенной активности в светлое время суток. При этом низкое сродство может проявляться в дискомфорте при ярком свете и предпочтении затемненных пространств.

Исследователи проанализировали данные 7306 мужчин в возрасте от 20 до 59 лет. Участники отвечали на вопросы о симптомах депрессии, качестве сна и его продолжительности, а также о своих привычках, связанных с пребыванием на солнце. Депрессивные симптомы оценивались с помощью стандартного опросника, а наличие нарушений сна определялось по самоотчетам.

Результаты показали, что мужчины с более выраженной тягой к солнечному свету в среднем имели меньше депрессивных симптомов и реже сообщали о проблемах со сном. При этом продолжительность сна у них была несколько короче, чем у участников с низким сродством к солнцу.

Ученые подчеркивают, что для подтверждения результатов необходимы долгосрочные наблюдения. Тем не менее работа дополняет растущее число исследований, указывающих на важность дневного света и пребывания на улице для психического здоровья и регуляции сна.

Ранее был назван способ определить риск депрессии по одному измерению тела.

