Легенда НХЛ назвал главное событие года

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Максим Афиногенов в интервью «Советскому спорту» заявил, что считает главным спортивным событием уходящего года рекорд Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах лиги.

По его словам, 40-летний форвард заслужил называться спортсменом 2025 года в России.

«Рекорд Овечкина – главное событие в 2025 году. Это историческое достижение для всего российского и мирового спорта. Его можно по праву назвать спортсменом года», — заявил Афиногенов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

