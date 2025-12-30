Голливудская звезда получила гражданство Франции

Размер шрифта
Актер из США Джордж Клуни с семьей получил французское гражданство
IMAGO/Julie Edwards/Global Look Press

Известный американский актер Джордж Клуни и его семья получили гражданство Франции. Об этом, ссылаясь на «Официальный журнал» республики, сообщает радиостанция RTL.

Вместе с Клуни французскими гражданами стали его супруга Амаль и 8-летние близнецы Элла и Александр.

Радиостанция напомнила, что в последние годы семья Клуни проводила значительную часть времени на юге Франции. В 2021 году актер приобрел за €9 млн поместье Каданель. Оно распложено на площади 172 гектара и включает в себя трехэтажный 900-метровый дом XVIII века, бассейн, теннисный корт с травяным покрытием, небольшое озеро, обширный сосновый лес на холмах, оливковые рощи и пять гектаров виноградников.

В начале декабря Клуни в интервью французскому телеканалу выразил большую любовь к Франции, ее культуре и языку. Он подчеркнул, что Франция является именно той страной, в которой его дети могут жить нормальной жизнью.

29 декабря сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица рассказал, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа.

Ранее Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским. 

