Голливудская звезда получила гражданство Франции

Известный американский актер Джордж Клуни и его семья получили гражданство Франции. Об этом, ссылаясь на «Официальный журнал» республики, сообщает радиостанция RTL.

Вместе с Клуни французскими гражданами стали его супруга Амаль и 8-летние близнецы Элла и Александр.

Радиостанция напомнила, что в последние годы семья Клуни проводила значительную часть времени на юге Франции. В 2021 году актер приобрел за €9 млн поместье Каданель. Оно распложено на площади 172 гектара и включает в себя трехэтажный 900-метровый дом XVIII века, бассейн, теннисный корт с травяным покрытием, небольшое озеро, обширный сосновый лес на холмах, оливковые рощи и пять гектаров виноградников.

В начале декабря Клуни в интервью французскому телеканалу выразил большую любовь к Франции, ее культуре и языку. Он подчеркнул, что Франция является именно той страной, в которой его дети могут жить нормальной жизнью.

