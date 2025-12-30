Размер шрифта
Патрульный самолет США пролетел над Черным морем

Противолодочный Boeing P-8A Poseidon США пролетел над Черным морем
Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролетел над Черным морем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.

По информации агентства, самолет вылетел из Болгарии, пролетел над Черным морем мимо Крыма по направлению к Сочи, и затем полетел в обратную сторону.

P-8A Poseidon — это современный многоцелевой патрульный и противолодочный самолет ВМС США, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737-800. По состоянию на конец 2025 года он остается основным инструментом США и стран НАТО для контроля морских пространств, разведки и борьбы с подводными лодками.

В декабре была зафиксирована высокая активность патрульного самолета. P-8A регулярно совершают многочасовые вылеты из авиабазы Сигонелла (Сицилия), часто при поддержке самолетов-заправщиков KC-135T для увеличения времени патрулирования. Он курсирует в международном воздушном пространстве вдоль побережий Румынии и Болгарии, а также выдвигается на восток для мониторинга акватории вблизи Крыма, Новороссийска, Сочи и Керченского пролива.

Ранее Турция приняла меры защиты против отклоняющихся от курса БПЛА в Черном море.

