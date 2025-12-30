Размер шрифта
Щелчок при открытии рта может указывать на артрит

Врач Давидян: щелчок при открытии рта может указывать на артрит
Иногда при попытке широко открыть рот раздается характерный щелчок — он может появляться при разговоре, жевании или зевании. Как правило, он указывает на мышечный спазм и гипертонус, нарушенный прикус и травмы челюсти или артрит, рассказал «Газете.Ru» врач — стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач Avroraclinic Арам Давидян.

Чаще всего причина щелчков связана с нарушениями работы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). В здоровом состоянии суставные поверхности сочленения и мягкий диск внутри подстраиваются друг под друга. При дисфункции диск смещается, и структуры начинают контактировать не так, как должны — в результате появляется щелчок.

«Одна из главных причин — мышечный спазм и гипертонус. Жевательные мышцы перенапрягаются при стрессе, интенсивной жевательной нагрузке или постоянном напряжении. При сокращении мышц сустав под давлением может «соскальзывать», что вызывает звук щелчка. Кроме того, удары, падения, смещения, подвывихи или вывихи челюсти нарушают анатомическую целостность — это проявляется щелчком», — рассказал врач.

Еще одна причина — нарушенный прикус, дефекты зубного ряда. Разная высота зубов, неправильно установленные коронки приводят к тому, что при смыкании возникает неравномерная нагрузка. Баланс в суставе нарушается — и возникают щелчки.

«Артрит, артроз тоже могут проявляться щелчком в челюсти. При воспалении суставных тканей, при дегенерации хряща и ухудшении состояния диска появляется патологический звук при движении челюсти. Еще одна причин — часто бессознательное сжатие зубов — особенно ночью — создает микротравмы, перегрузки и способствует дисфункции ВНЧС», — заметил врач.

Иногда щелчок происходит случайно и не несет опасности. Но если щелчки возникают часто и интенсивно, они сопровождаются болью и возникает чувство смещения челюсти, а широко открывать рот становится трудно, то нужно обратиться к стоматологу.

Ранее врач развеял миф о том, что полный покой помогает зубному импланту прижиться.

