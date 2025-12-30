Россиянам объяснили, как понять, что вашей печени нужен отдых, даже если нет похмелья

Врач Комкова: горечь во рту по утрам и желтый язык — признаки проблем с печенью

Праздники — это большая нагрузка для печени, поэтому очень важно своевременно замечать неочевидные признаки нарушений в ее работе. На какие симптомы стоит обратить особое внимание, «Газете.Ru» рассказала эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-гастроэнтеролог Эльвира Комкова.

Эксперт сравнивает печень с внутренним «биохимическим заводом», который работает круглосуточно, обезвреживая токсины, синтезируя белки и желчь, участвуя в обмене жиров и углеводов. Как и любой орган, она может «устать» от постоянной перегрузки. Неправильное питание, алкоголь, лекарства и стресс могут привести к нарушению ее функций, даже без развития серьезных заболеваний, таких как цирроз или гепатит. Это состояние часто называют неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) или «жировым гепатозом».

«К сожалению, печень редко заявляет о своих проблемах болью на ранних стадиях, но есть ряд симптомов, которые могут указывать на ее «усталость». Например, горечь во рту, особенно по утрам, может быть связана с нарушением выработки и оттока желчи. Тяжесть, дискомфорт или тупая ноющая боль в правом подреберье, особенно после еды или физической нагрузки, может быть признаком увеличения печени и растяжения капсулы. Непереносимость жирной пищи, тошнота, вздутие, метеоризм — это сигналы того, что печень не справляется с выработкой достаточного количества желчи», — объяснила она.

Постоянная усталость, разбитость, отсутствие энергии после сна тоже может быть неочевидным симптомом заболеваний печени. Дело в том, что этот орган участвует в энергообмене, и накопление продуктов метаболизма может «отравлять» организм. В этом случае снижение концентрации, ощущение «тумана в голове» могут быть связаны с нарушением детоксикации. Этим же механизмом можно объяснить внезапную раздражительность и плохое настроение.

«Желтоватый или белый налет на языке, неприятный запах изо рта, пожелтение склер глаз, тусклость, сухость и зуд кожи, появление сосудистых звездочек нередко также говорят о нарушении работы печени. Еще один симптом — это легкое образование синяков, что связано со снижением синтеза печенью факторов свертывания крови», — сказала врач.

Настораживающими симптомами также являются темная моча при нормальном потреблении жидкости, обесцвеченный, светлый, глинистый стул, потеря аппетита, необъяснимое снижение веса.

«При появлении первых симптомов следует обратиться к гастроэнтерологу или гепатологу. Минимальное обследование при наличии жалоб обычно включает УЗИ органов брюшной полости, биохимический (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин, общий белок) и общий анализы крови», — посоветовала она.

Еще до визита к врачу стоит исключить алкоголь, фастфуд, жирное, жареное, острое, копченое, белый хлеб и выпечку, сладкие газировки. Важно включить в рацион овощи, нежирные белковые продукты, крупы, достаточное количество воды. Питаться лучше дробно 4-5 раз в день небольшими порциями.

«Кроме пищевых привычек, стоит обратить внимание на уровень стресса, поскольку гормон стресса кортизол плохо влияет на печень. Для снижения уровня кортизола важно наладить режим дня и по возможности избегать стрессовых ситуаций. Умеренные, регулярные нагрузки, например ходьба или плавание, помогают успокоиться, а также улучшают метаболизм и борются с жировым гепатозом», — рекомендует эксперт.

Даже здоровым людям важно с осторожностью принимать любые лекарства и БАДы, поскольку многие препараты (например, парацетамол, некоторые антибиотики, статины) метаболизируются в печени.

«Самолечение любых заболеваний печени недопустимо, особенно это касается любых «чисток» и гепатопротекторов. Такие народные методы, как тюбажи, могут быть опасны при наличии камней, поэтому их можно проводить только по назначению врача. К счастью, печень обладает способностью к регенерации. Если вовремя заметить ее «сигналы усталости», можно полностью восстановить ее функцию», — резюмировала врач.

