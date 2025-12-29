Трамп отреагировал на удар Киева по резиденции Путина

Трамп: удар Киева по госрезиденции Путина был бы плохим развитием событий

В ходе брифинга для прессы перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможный удар со стороны Украины по официальной резиденции российского президента Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

«Я, в сущности, не знаю об этом. Это было бы плохо», — заявил Трамп, отметив, что «только что услышал об этом».

Встреча двух лидеров проходит в частном клубе и резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во флоридском городе Уэст-Палм-Бич.

29 декабря Трамп и Путин провели «положительный разговор» по поводу Украины. До этого российский и американский лидеры уже общались 28 декабря в преддверие встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в США. Как утверждал Зеленский, встреча с Трампом нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по Украине.