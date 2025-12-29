Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Трамп отреагировал на удар Киева по резиденции Путина

Трамп: удар Киева по госрезиденции Путина был бы плохим развитием событий
Jonathan Ernst/Reuters

В ходе брифинга для прессы перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможный удар со стороны Украины по официальной резиденции российского президента Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

«Я, в сущности, не знаю об этом. Это было бы плохо», — заявил Трамп, отметив, что «только что услышал об этом».

Встреча двух лидеров проходит в частном клубе и резиденции Мар-а-Лаго, расположенной во флоридском городе Уэст-Палм-Бич.

29 декабря Трамп и Путин провели «положительный разговор» по поводу Украины. До этого российский и американский лидеры уже общались 28 декабря в преддверие встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в США. Как утверждал Зеленский, встреча с Трампом нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531073_rnd_5",
    "video_id": "record::939a1333-4029-45d4-89a2-c886498cdc48"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+