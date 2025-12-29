Размер шрифта
Медведев назвал Зеленского «вонючим ублюдком»

Медведев: Зеленскому теперь придется прятаться до конца жизни
Президенту Украины Владимиру Зеленскому после атаки беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина придется прятаться до конца жизни. Об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Российский политик назвал Зеленского «вонючим киевским ублюдком», который хочет войны и пытается сорвать урегулирование конфликта. В связи с этим, подчеркнул Медведев, президенту Украины, по крайней мере, придется прятаться до конца своей «никчемной жизни».

29 декабря первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что после попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ следует «ударить» по Зеленскому, который пытается сорвать договоренности по мирному урегулированию.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины использовали 91 беспилотник дальнего действия. Все БПЛА были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский сделал заявление на фоне обвинений Киева в попытке удара по резиденции Путина. 

