Захарова назвала Зеленского «террористическим отщепенцем»

Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, назвала украинского президента Владимира Зеленского «террористическим отщепенцем». Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия-1».

«В тот момент, когда действительно нашлись на Западе люди, которые готовы были переступить через ошибки... признав, что нужно стремиться к миру, и ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары», — сказала она.

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает вариант ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Ранее МИД ОАЭ осудил попытку нападения на резиденцию Путина.

