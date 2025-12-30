Размер шрифта
Остановку оцепили в Москве из-за предмета, похожего на гранату

В Москве оцепили остановку из-за страйкбольной гранаты
Территория вокруг остановки оцепили в Москве из-за предмета, похожего на гранату. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На остановке в районе Ясенево нашли предмет, похожий на гранату. В целях безопасности территорию оцепили», — говорится в сообщении.

На место прибыли специалисты, которые выяснили, что обнаруженный предмет является страйкбольной гранатой и не представляет опасности.

В настоящее время обстановка на месте находки спокойная, оцепление снято, отмечает агентство.

В ночь на 24 декабря на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого двое сотрудников ДПС получили ранения, несовместимые с жизнью. По данным Следственного комитета, полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем. Когда они подошли ближе, произошел взрыв. Предварительно, взрывное устройство было заложено под днищем авто.

Ранее в Анапе девушка заявила о бомбе в отеле, чтобы вернуться на работу после увольнения.

