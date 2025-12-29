Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Депутат обвинил Украину в провоцировании ситуации из-за атаки на резиденцию Путина

Депутат Васильев: атака на резиденцию Путина призвана спровоцировать ситуацию
Максим Блинов/РИА Новости

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев считает, что украинская атака на резиденцию президента России Владимира Путина является попыткой спровоцировать ситуацию в условиях российско-американских переговоров. Его слова передает РИА Новости.

«В условиях, когда идут переговоры США и России, пытаются спровоцировать ситуацию, никакого доверия, безусловно, в очередной раз не заслуживает режим», — сказал он журналистам.

По его словам, в настоящее время нужны меры, «рассчитанные не на переговорный процесс, а на предупреждение агрессии, которая вот в такой террористической форме применяется уже давно по территории России».

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

Ранее во Франции заявили, что атака на резиденцию Путина может сорвать переговоры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531331_rnd_7",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+