Погибшие в результате ДТП с участием экс-чемпиона мира по боксу были его тренерами

Двое погибших в результате ДТП с участием боксера Джошуа оказались его тренерами

При ДТП с участием британского боксера Энтони Джошуа в Нигерии погибли его тренеры. Об этом сообщил спортивный портал Home of Fight на странице в соцсети Х.

«Двумя трагически погибшими в результате аварии с участием Энтони Джошуа были его тренеры и близкие друзья, Латц и Сина», — говорится в сообщении.

В момент аварии они сидели на переднем сиденье Lexus, а Джошуа находился на заднем сиденье.

Сина Гами был тренером по физической подготовке, Латиф «Латц» Айоделе был личным тренером Джошуа.

Британский боксер попал в смертельное ДТП в Нигерии 29 декабря, когда ехал в дом своей семьи в Лагосе. Столкновение произошло на автомагистрали Лагос-Ибадан к северо-востоку от Лагоса — легковой автомобиль Lexus врезался в грузовик, сломавшийся на обочине дороги. Предположительно, авто с боксером превысило разрешенную скорость и попало в аварию при обгоне.

В данный момент спортсмен находится в больнице. Он получил незначительные травмы и находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Ранее семь человек были осуждены за нападение на чемпиона России по боксу Двали.