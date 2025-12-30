В МИД назвали число военнопленных, вернувшихся в Россию по договоренностям в Стамбуле

Галузин: в Россию вернулись около 2,3 тыс. пленных по договоренностям в Стамбуле

Достигнутые с Украиной договоренности в Стамбуле позволили вернуть в РФ около 2,3 тыс. российских военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц. Об этом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил газете «Известия».

Дипломат подчеркнул, что процесс возвращения является растянутым по времени, но при этом он дает результаты и поэтому должен быть продолжен. Галузин пояснил, что Россия в свою очередь вернула Украине порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц.

По словам замглавы МИД, на Украине до сих пор удерживаются 12 граждан, насильно угнанных из Курской области.

Галузин отметил, что украинской стороне было передано около 12 тыс. тел их военнослужащих. России возвращено около 200 тел.

25 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия передаст на Украину 2 тыс. посылок для пленных.

Ранее с территории Украины вернулись 15 россиян.