Исправление прикуса помогает избавиться от асимметрии лица и болей в голове и шее

Неправильный прикус может привести к хроническим болям в шее и голове, а также вызвать выраженную асимметрию лица, рассказал «Газете.Ru» врач — стоматолог-хирург, имплантолог, ортодонт, главный врач Avroraclinic Арам Давидян.

При правильном прикусе зубы обеих челюстей смыкаются ровно, без перекосов и чрезмерного давления. Верхние резцы немного перекрывают нижние, все элементы ряда касаются друг друга. Такой прикус позволяет полноценно пережевывать пищу, не перегружая зубы и суставы.

Когда жевательная нагрузка распределена равномерно, эмаль служит дольше, десны не воспаляются, а мышцы лица не испытывают хронического напряжения. Человек с правильным прикусом обычно дышит носом, четко произносит звуки, не жалуется на боль в челюстях или шее. Даже состояние кожи и овал лица во многом зависят от того, как работают зубочелюстные мышцы.

«Проблемы с прикусом часто воспринимают как косметический дефект. Но если челюсти смыкаются неправильно, отдельные зубы принимают на себя избыточное давление. Со временем это может вызывать истирание эмали, рост чувствительности, неприятные щелчки при открывании рта. Такие отклонения могут вызывать целую цепочку проблем: воспалительные процессы в деснах и подвижность зубов, боли в голове и шее, нарушения дикции, хроническое напряжение мышц лица и асимметрию внешности», – заметил врач.

В стоматологической практике выделяют целый ряд нарушений прикуса, и каждый из них способен негативно влиять на здоровье организма. Вред неправильного прикуса зависит от выраженности отклонения.

«Например, легкий дистальный прикус (когда нижняя челюсть смещена назад относительно верхней) может быть почти незаметен и не вызывать проблем, в то время как открытый прикус (когда верхние и нижние зубные ряды частично не смыкаются друг с другом в переднем или боковом отделе) даже в умеренной степени приводит к нарушению дыхания и функций речевого аппарата», – рассказала врач.

Поводом обратиться к врачу могут стать частое стирание эмали, сколы, повышенная чувствительность, трудности при пережевывании или откусывании пищи, щелчки, хруст или боль в челюсти, частые воспаления десен, асимметрия лица, напряжение мышц и открытый рот во сне или днем, затрудненное дыхание носом.

