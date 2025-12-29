Размер шрифта
Латвия закончила строить забор на границе с Россией

LETA: Латвия достроила заграждение на границе с Россией
Латвия завершила строительство заградительного барьера на границе с Российской Федерацией. Об этом, ссылаясь на осуществлявшую работы компанию, сообщает агентство LETA.

В общей сложности на границе с РФ было построено около 280 километров забора, который обеспечивает непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено.

Латвийская сторона планирует закончить оснащение всей границы технологической инфраструктурой к концу следующего года.

27 декабря временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что масштаб военных приготовлений Латвии у границы с Россией нарастает. По его словам, Латвия, совместно с партнерами по НАТО, включая Литву, Эстонию, Польшу, готовится к созданию «единой интегрированной системы укреплений» на границах с РФ и Белоруссией — так называемой Балтийской оборонительной линии. Все это делается якобы с целью обороны, под предлогом «российской угрозы».

Ранее сообщалось, что власти Латвии хотят разобрать железную дорогу на границе с Россией. 

