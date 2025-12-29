Lexus врезался в грузовик: боксер Джошуа попал в смертельное ДТП

Бывший чемпион мира по боксу Джошуа попал в ДТП, двое погибли

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в ДТП на скоростной автомагистрали в Нигерии. Автомобиль британского боксера врезался в грузовик. Джошуа чудом остался жив и попал в больницу, в то время как два других пассажира скончались на месте.

Олимпийский чемпион Лондона-2012, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа попал в ДТП со смертельным исходом.

Инцидент произошел во время визита знаменитого британца на историческую родину — Нигерию. Джошуа всячески поддерживает развитие спорта в этой стране и занимается строительством нового крытого боксерского зала для местных спортсменов. Боксер направлялся в дом своей семьи в городе Макун, когда

водитель Lexus, в котором ехал Джошуа, предпринял неудачную попытку обгона, потерял управление и врезался в грузовик, припаркованный на обочине.

ДТП произошло на скоростной автомагистрали Лагос — Ибадан. Массового столкновения с другими машинами удалось избежать.

Джошуа сидел за водителем и чудом остался в живых. Два других пассажира скончались на месте.

Первым об инциденте сообщил журналист издания Punch Аденийи Ороджо, который оказался случайным свидетелем происшествия.

«Мы с другими очевидцами начали спасательную операцию и останавливали проезжающие мимо автомобили, чтобы попросить о помощи. Через несколько минут на место аварии прибыли сотрудники Федерального корпуса безопасности дорожного движения. Пассажир, который сидел рядом с водителем, а также человек рядом с Джошуа погибли на месте», — рассказал журналист.

Ороджо предоставил фотографии и видео происшествия, на которых можно заметить, что боксер находился в некотором шоке, но все-таки смог самостоятельно покинуть машину. Джошуа сразу окружила толпа людей, но вскоре его посадили в полицейскую машину и увезли.

Пресс-секретарь управления полиции штата Огун, где произошел инцидент, Олусейи Бабасейи заявил, что Джошуа и водитель Lexus в данный момент проходят лечение в больнице, название которой не раскрывается. По информации «Би-би-си», у олимпийского чемпиона «незначительные травмы».

Местные власти уже пришли к выводу, что виновником ДТП стал именно водитель боксера. По их заявлению, Lexus двигался с превышением установленного законом скоростного лимита, потерял управление во время обгона и врезался в стоящий на обочине грузовик.

Один из родственников Джошуа рассказал «Би-би-си», что новость об аварии стала для семьи шоком.

«Мы надеемся на скорейшее выздоровление Энтони. Я также молюсь, чтобы погибшие покоились с миром», — рассказал родственник.

Джошуа провел свой последний на данный момент бой 20 декабря — против блогера Джейка Пола. Британец сумел нокаутировать Пола в шестом раунде, отправив его в больницу с двойным переломом челюсти.

При этом блогер сумел выиграть четыре из шести раундов по очкам.

Как сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, британец планировал провести свой следующий поединок в феврале или марте 2026 года против не самого мощного соперника, а затем начать серьезно готовиться к бою с Тайсоном Фьюри.

Однако теперь неизвестно, как много времени потребует физическое и психологическое восстановление боксера после смертельно опасного инцидента.

«Мы планировали следующий поединок 14 февраля, но осталось всего семь недель и нужно понимать физическое состояние Энтони. Мы можем перенести бой на середину или конец марта. Нужен бой, который подготовит нас к Тайсону Фьюри и его стилю. Предложений много», — говорил Хирн.