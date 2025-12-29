«В моей спине два шурупа». Юная звезда Плющенко — о страшной травме и сальто на льду

Ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, фигуристка Любовь Рубцова рассказала в интервью «Газете.Ru», из-за чего перенесла две операции на спине, как решилась выйти на лед спустя неделю после хирургического вмешательства и почему хочет обязательно исполнять рискованное сальто в своих программах.

— Ты активно участвуешь в ледовых шоу своего тренера Евгения Плющенко. Насколько тебе это интересно? — Мне очень нравится. Тут совсем другой вайб. Не как на соревнованиях, где ты должен отвечать за себя и за результат. Здесь выходишь и просто кайфуешь! Мне шоу всегда придают много энергии.

— Даже несмотря на то, что чаще всего это в некотором роде марафон? — Вообще, конечно, это непросто. Но мы уже привыкшие, так что нормально.

— С сальто, наверное, все же чуть потяжелее. Расскажи, как ты пришла к этому? — Все просто — в один день подумала, а почему бы не сделать сальто? Нашла человека, с кем можно его выучить, — это девушка-гимнастка. И уже на следующий день смогла его сделать сама. Получается, на весь процесс ушло два дня.

— А вообще сальто на льду — это разве не опасно? Люди со стороны смотрят и находятся в шоке. — В принципе, конечно же, опасно. Было пару моментов, когда я раскрывалась раньше времени и приземлялась не очень удачно... Но здесь вся проблема кроется в голове. Если удается морально настроиться на этот элемент — ты его сделаешь.

— На публике собираться, наверное, еще сложнее? — А вот нет, на публике легче! Все смотрят на тебя, и раскрыться раньше просто нет вариантов. Думаешь: «Блин, сейчас все будет!» (смеется).

— Тогда тебе, как уже состоявшейся сальтистке, вопрос — у кого лучшее сальто в мире? — Илья Малинин! Самое лучшее сальто — у Ильи Малинина!

— Чем оно тебе нравится? — Он прыгает его с большого хода, с большим пролетом. И вообще он может прыгнуть его буквально с места. У него сальто — универсальный элемент.

— Кажется, Илья не только сальто может прыгать с места... — Он вообще все так прыгает! Илья Малинин — просто лучший!

— Расскажи, пожалуйста, что за проблемы тебя преследовали со спиной? — У меня было две операции. Сперва сделали одну, но через полтора года потребовалась еще одна — конструкция, которую мне установили, разболталась. Это была не совсем плановая операция — проблему обнаружили на снимке. Пришлось делать еще одну, чтобы ее поправить. И после второй операции я вышла на лед уже через одну неделю.

— «Конструкция в спине» — это как? — У меня в спине два шурупа и конструкция, которую они держат. А то, как быстро удалось выйти на лед, — это все благодаря силе моего нейрохирурга Дмитрия Николаевича Дзукаева. Он просто волшебник!

— Как врач реагирует на то, как быстро ты выходишь на лед? — Он радуется! Вообще мы собирались прыгать спустя чуть больше недели после операции. Но Дмитрий Николаевич, в отличие от остальных врачей, не стал запрещать. Наоборот, он как бы подначивал: «Давай-давай, я в тебя верю!» Поэтому сомнений никаких у нас уже не осталось.

— То есть Дмитрий Николаевич не в шоке от того, что ты выделываешь на льду сейчас? — Он просто верил в меня изначально. Знал, что я быстро восстановлюсь. И команда тренерская меня очень поддерживает — Евгений Викторович Плющенко и все-все.

— Что проще сделать — сальто или ультра-си? — Ультра-си гораздо более нестабильные, не всегда получаются. Сальто в этом плане проще.

— Помню, когда ты тренировала сальто, ты записывала кружок со словами «Итак, заход на 10 тысяч без права отыграться»... — Это я спорила с девушкой, которая ставила мне сальто. Не знаю, как это у меня работает, но когда спорю на какие-то элементы, у меня пропадает страх. Точнее он есть, но не страх упасть или не сделать, а страх проспорить. Мне вообще нужен азарт, чтобы держать себя в тонусе.

— Сальто на соревнованиях от тебя будем теперь видеть регулярно? — А вот это секрет! (смеется).

— Ладно, тогда так — а есть ли в нем смысл в соревновательных программах? — Ну, баллов, думаю, за него много не дадут. Но для себя сделать хочется. Люблю впечатлять публику!

— Какие еще цели перед собой ставишь, помимо сальто на соревнованиях? — Очень тяжело загадывать по каким-то стартам и медалям.

Учитывая, что происходит сейчас в стране, попасть на Олимпиаду, можно сказать, нереально...

— И тем не менее МОК недавно рекомендовал допустить наших и белорусских юниоров к международным стартам. Кажется, лед тронулся. — Если честно, на международную арену очень хотелось бы, конечно. Я в этом сезоне уже выступала по разряду мастера спорта, но не защитила его. Поэтому все еще могу кататься по юниорам. Буду ждать, как все сложится.

— И тем не менее, если про цели на будущее. Не у каждого фигуриста они связаны с медалями и местами. Дарья Усачева мне в свое время говорила в интервью, что хочет запомниться зрителям своим катанием, как Хавьер Фернандес. — Я, конечно, в первую очередь хотела бы сделать сальто на соревнованиях. А еще — хочу сделать что-то необычное. Желательно такое, чего еще никто не делал. Кое-какая мысль на этот счет у меня уже есть. Поглядим, удастся ли воплотить ее в жизнь.