Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина является направленной на срыв переговоров провокацией. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

Он назвал «наглой» атаку на резиденцию российского лидера и напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед Рождеством в ночь с 24 на 25 декабря выступил с открытыми угрозами в адрес Путина.

По мнению Азарова, происшедшее является «возмутительной провокацией», которая совершенно очевидно и естественно направлена на срыв переговоров.

По словам экс-премьера, Вашингтон должен осознавать, что с Зеленским нельзя иметь дела, а главным препятствием на пути к урегулированию конфликта являются власти Украины.

29 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому после атаки беспилотников на резиденцию Путина придется прятаться до конца жизни.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины использовали 91 беспилотник дальнего действия. Все БПЛА были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.

