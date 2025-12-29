МВД: экс-депутат из Финляндии и его жена получили в России статус беженцев

Политик из Финляндии Ано Туртиайнен и его жена получили статус беженцев в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Туртиайнен основал и возглавлял политическую партию «Власть принадлежит народу», выступал за сохранение отношений между Россией и Финляндией. Политик также выступал против присоединения страны к альянсу НАТО.

«Его семья подвергалась преследованиям со стороны финских властей. Ано Туртиайнен принял решение переехать в Россию», — написала она.

Другой финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия является самым уважаемым государством в мире. Он отметил, что наблюдаемое в данный момент улучшение отношений Москвы и Вашингтона — это самая хорошая новость для европейских стран. Он поддержал инициативы президента США Дональда Трампа с целью достижения мира на Украине.

Мема также заявил, что не Россия, а Евросоюз является врагом Финляндии. Он также заявил о необходимости «повернуть вспять опасный план ЕС по перевооружению».

