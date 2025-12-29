ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина на Валдае. Трамп шокирован, Россия готовит ответный удар

В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию Президента Российской Федерации в Новгородской области», — объявил глава МИД.

Средства ПВО сбили все дроны, добавил он. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле.

Резиденция на Валдае В Новгородской области в 20 км от города Валдай расположена государственная резиденция «Ужин» (по названию озера), или «Долгие Бороды» (по названию близлежащей деревни). Она была построена в советское время и предназначалась для отдыха государственных чиновников. Резиденцию посещал первый президент России Борис Ельцин, а также нынешний глава государства — Владимир Путин. В конце 2000-х в резиденции провели реконструкцию, построили конгресс-центр и оборудовали в главном здании актовый зал, где проводились мероприятия международного дискуссионного клуба «Валдай».

Лавров подчеркнул, что атака была совершена на фоне переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Россия не выйдет из мирного процесса, однако, «учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма», переговорная позиция будет пересмотрена , предупредил министр.

Глава МИД пригрозил Украине ответом: «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены».

Спустя менее чем через час после заявления Лаврова пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети X, что президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с президентом России.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин обратил внимание Трампа на попытку атаки ВСУ на резиденцию, а также заверил собеседника, что действия Киева не останутся без ответа.

«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен и сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия. И, как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала «Томагавки», — заявил Ушаков, добавив, что РФ будет пересматривать свою переговорную позицию, хотя и не уточнил, как именно.

Что говорит Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к атаке дронов на резиденцию Путина. Он назвал заявление Лаврова фейком и связал его со своими вчерашними переговорами с Трампом.

«Очередная ложь Российской Федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят окончить эту войну… Я, честно говоря, вчера еще ждал какой-то риторики. Видите ли, они идут дальше. Сейчас они своим заявлением, что атакована была их какая-то резиденция, просто готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары наверняка по столице и, наверное, по государственным зданиям», — сказал он.

Россия грозит ответом

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что Россия ответит на атаку массированными ударами по целям на Украине: «Тяжелый будет ответный удар, тяжелый будет» . Также по его словам, предложения по урегулированию конфликта станут менее выгодными для Киева.

«Теперь переговорная позиция, конечно, будет пересмотрена. И, скажем, Украина очень сильно от этого потеряет. Пусть скажут спасибо своему руководству, политическому», — сказал парламентарий.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил порталу «Абзац», что атака на резиденцию демонстрирует отчаяние украинских властей, оказавшихся в патовой ситуации. Зеленский, по его мнению, таким образом попытался сорвать достижение соглашений по прекращению конфликта, поскольку переговоры для него — «смерть политическая и физическая».

Минобороны России рассмотрит варианты ответа на действия Украины и доложит о них президенту, добавил Картаполов. Кроме того, Москва пересмотрит политику, в рамках которой сделала много шагов навстречу Киеву.

Политолог Георгий Бовт в Telegram-канале предположил, как именно изменится переговорная позиция Москвы: «Лавров заявил, что Россия может изменить свою переговорную позицию. Можно даже предположить в чем. Не только по части изменения режима в Киеве, но и в части расширения территориальных требований. То есть не только Донбасс, но и все Запорожье и Херсонщина. Ткем более что сегодня [начальник Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов доложил Путину, что до Запорожья осталось 15 км. Так что теперь, останавливаться что ли?»