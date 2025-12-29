Женщина упала с 25-го этажа после ссоры с мужем и выжила

В Таиланде женщина сорвалась с 25-го этажа и чудом выжила, упав на край бассейна

В Таиланде женщина сорвалась с 25-го этажа после ссоры с мужем и чудом выжила. Об этом сообщает Thaiger.

Утром в воскресенье, 28 декабря, охранник элитного кондоминиума на улице Сай Сам в Паттайе позвонил в экстренные службы. Звонивший сообщил, что женщина упала с высокого этажа здания.

На место происшествия прибыли спасатели и обнаружили женщину, лежащую на краю бассейна. Изо рта и носа у пострадавшей текла кровь.

Позже выяснилось, что это 26-летняя гражданка Таиланда, которая проживала на 25-м этаже здания со своим мужем-иностранцем. Его личность и гражданство пока не разглашаются.

Свидетели рассказали, что незадолго до падения девушки между супругами произошла ожесточенная ссора. Пока не ясно, упала ли она случайно, спрыгнула ли сама или ее толкнули.

Следователи отметили, что тайке невероятно повезло. Вероятно, сильный ветер мог сместить ее тело во время свободного падения, в результате чего пострадавшая упала в бассейн, что в итоге смягчило удар.

Несмотря на это, она все же получила критические травмы. Спасатели оказали ей первую помощь и доставили в больницу. Мужа пострадавшей забрали в полицейский участок для подробного допроса.

