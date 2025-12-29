Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Женщина упала с 25-го этажа после ссоры с мужем и выжила

В Таиланде женщина сорвалась с 25-го этажа и чудом выжила, упав на край бассейна
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Таиланде женщина сорвалась с 25-го этажа после ссоры с мужем и чудом выжила. Об этом сообщает Thaiger.

Утром в воскресенье, 28 декабря, охранник элитного кондоминиума на улице Сай Сам в Паттайе позвонил в экстренные службы. Звонивший сообщил, что женщина упала с высокого этажа здания.

На место происшествия прибыли спасатели и обнаружили женщину, лежащую на краю бассейна. Изо рта и носа у пострадавшей текла кровь.

Позже выяснилось, что это 26-летняя гражданка Таиланда, которая проживала на 25-м этаже здания со своим мужем-иностранцем. Его личность и гражданство пока не разглашаются.

Свидетели рассказали, что незадолго до падения девушки между супругами произошла ожесточенная ссора. Пока не ясно, упала ли она случайно, спрыгнула ли сама или ее толкнули.

Следователи отметили, что тайке невероятно повезло. Вероятно, сильный ветер мог сместить ее тело во время свободного падения, в результате чего пострадавшая упала в бассейн, что в итоге смягчило удар.

Несмотря на это, она все же получила критические травмы. Спасатели оказали ей первую помощь и доставили в больницу. Мужа пострадавшей забрали в полицейский участок для подробного допроса.

Ранее в Москве мужчина упал с девятого этажа и не получил ни одной тяжелой травмы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531295_rnd_9",
    "video_id": "record::5220e353-e8b2-44ca-af99-80f9f8752b8f"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+