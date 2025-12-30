Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Калининграде пенсионерка разбилась, выпав из инвалидной коляски на глазах у дочери

В Калининграде пожилая женщина упала на инвалидной коляске с лестницы и разбилась
Shutterstock

Пожилая калининградка упала с лестницы вместе с инвалидной коляской на глазах у дочери. Об этом стало известно «Клопс».

Несчастный случай произошел в воскресенье, 28 декабря, в пятиэтажке в Центральном районе Калининграда. 76-летняя жительница дома недавно перенесла инсульт, и близкие купили ей инвалидную коляску со специальным механизмом, чтобы упростить спуск и подъем по лестнице.

В тот день дочь спускала пожилую мать по ступеням в коляске, но из-за одного неловкого движения она покатилась и рухнула в пролет между четвертым и третьим этажом.

При падении женщина с инвалидностью сильно разбила голову. Соседи пытались оказать ей первую помощь и вызвали скорую, но было уже поздно — пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее мужчина сломал обе ноги, пытаясь достать с елки в Петербурге звезду для любимой. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27531391_rnd_1",
    "video_id": "record::28567ec3-7fbd-42b1-bdc7-4a2e6c082891"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+