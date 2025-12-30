В Калининграде пенсионерка разбилась, выпав из инвалидной коляски на глазах у дочери

В Калининграде пожилая женщина упала на инвалидной коляске с лестницы и разбилась

Пожилая калининградка упала с лестницы вместе с инвалидной коляской на глазах у дочери. Об этом стало известно «Клопс».

Несчастный случай произошел в воскресенье, 28 декабря, в пятиэтажке в Центральном районе Калининграда. 76-летняя жительница дома недавно перенесла инсульт, и близкие купили ей инвалидную коляску со специальным механизмом, чтобы упростить спуск и подъем по лестнице.

В тот день дочь спускала пожилую мать по ступеням в коляске, но из-за одного неловкого движения она покатилась и рухнула в пролет между четвертым и третьим этажом.

При падении женщина с инвалидностью сильно разбила голову. Соседи пытались оказать ей первую помощь и вызвали скорую, но было уже поздно — пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы.

