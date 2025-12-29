Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Ученые назвали главную причину одиночества современным людей

EP: трудности в поддержании отношений являются главной причиной одиночества
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Люди, которые испытывают сложности с поддержанием близких романтических отношений, значительно чаще остаются без партнера — как по собственному выбору, так и между отношениями. К такому выводу пришла международная команда психологов. Работа опубликована в журнале Evolutionary Psychology (EP).

Исследование было основано на данных опроса 1099 взрослых, проживающих в Греции и на Кипре. Участники анонимно заполняли анкеты, в которых оценивали, насколько им свойственны различные проблемы в отношениях — от недостатка внимания к партнеру и сексуальной неудовлетворенности до частых конфликтов и агрессии во время ссор. Всего опрос включал 78 пунктов, на основе которых исследователи рассчитали общий показатель трудностей в поддержании отношений.

Также респондентов попросили подробно указать свой семейный статус. Одинокие участники уточняли, являются ли они вынужденно одинокими (хотят отношений, но не могут их начать), добровольно одинокими (не заинтересованы в партнерстве) или находятся «между отношениями» после недавнего расставания. Эти группы сравнивались с теми, кто состоял в отношениях или был в браке.

Анализ показал, что чем выше уровень трудностей в поддержании отношений, тем выше вероятность быть одиноким. Однако характер этой связи различался у мужчин и женщин. У мужчин зависимость оказалась линейной: каждый рост показателя трудностей сопровождался увеличением вероятности быть между отношениями или сознательно оставаться одному. При этом связь с вынужденным одиночеством у мужчин выявлена не была.

У женщин зависимость носила нелинейный характер. Наибольшая вероятность одиночества наблюдалась при умеренно выраженных трудностях в отношениях. При дальнейшем росте проблем эффект ослабевал. По мнению авторов, это может указывать на более сложные стратегии адаптации и социальные ожидания, с которыми сталкиваются женщины.

Исследователи связывают полученные результаты с эволюционным и социальным контекстом. В традиционных обществах браки часто регулировались социальными нормами и внешним контролем, тогда как в современных условиях люди чаще полагаются на навыки эмоциональной регуляции, разрешения конфликтов и долгосрочного взаимодействия — качеств, которые могли быть недостаточно «отобраны» в эволюционном прошлом. При этом высокая личная автономия и альтернативные источники поддержки снижают мотивацию сохранять неудовлетворительные отношения.

Ранее ученых удивил скрытый фактор, влияющий на выбор партнера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27526843_rnd_6",
    "video_id": "record::448ddc29-8041-4362-9395-6988f6cb75fb"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+