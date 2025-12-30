Юрист объяснил, как возместить ущерб, если вам в окно попала петарда

Юрист Печников: если в ваше окно попала петарда, нужно сразу обратиться в полицию

Ежегодно в праздничные зимние каникулы новости пестрят заголовками: «Петарда влетела в окно жилого дома», «На балконе многоэтажки начался пожар из-за прилетевшей петарды». В разговоре с «Газетой.Ru» юрист Вячеслав Печников рассказал, куда обращаться и как добиться возмещения ущерба, если прилетела петарда.

«Если в ваше окно попала петарда и повредила стекло, раму или имущество в квартире, вопрос обычно один: кто заплатит. Общий принцип прописан в ст. 1064 ГК РФ: вред, причиненный личности или имуществу гражданина, должен быть возмещен в полном объеме тем, кто этот вред причинил. Но чтобы требование удовлетворили, нужно собрать доказательства. А именно: противоправность поведения причинителя, его вина, причинно-следственная связь между его действиями и вашими убытками, а также доказанность размера убытков», — объяснил эксперт.

Первое, что имеет смысл сделать на практике, — обратиться в полицию, продолжил Печников. Задача простая — зафиксировать происшествие и попытаться установить того, кто виновен в ущербе. Без конкретного лица дальше двигаться сложно.

Параллельно стоит заняться оценкой повреждений, подсказал собеседник издания. Нужно понять, что именно пострадало и во сколько обойдется ремонт. Оценка стоимости поврежденного имущества потом понадобится, если виновного установят и появится возможность предъявить ему требования о взыскании ущерба.

Когда виновное лицо определено, следующий шаг — письменная претензия. В ней указывают требование о возмещении ущерба и прикладывают копии документов, которые подтверждают факт происшествия и размер ущерба. Важно все грамотно зафиксировать, предупредил юрист. Не просто «есть трещина на стекле», но и конкретную сумму, на которую претендует пострадавший.

«Если человек отказывается платить добровольно или просто не отвечает на претензию, остается судебный вариант — подать исковое заявление и требовать возмещения через суд. В таких делах решающую роль обычно играет то, насколько четко собраны доказательства по всем элементам, от факта ущерба до подтверждения суммы», — заключил Печников.

