Осужденный за коррупцию бывший мэр Ярославля Урлашов освобождается из колонии

Отбывающий наказание за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выходит на свободу. Об этом, ссылаясь на окружение Урлашова, сообщает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что Урлашов 30 декабря освободится из исправительной колонии №1 в Твери. В постановлениях Рыбинского городского суда и Московского районного суда Твери датой освобождения Урлашова указано 2 января 2026 года. Но если срок наказания заканчивается в выходной или праздничный день, осужденный выходит на свободу в день перед праздниками и выходными.

10 мая Урлашов в своем прошении об условно-досрочном освобождении заявил, что не совершал преступлений, за которые был осужден.

Урлашов был приговорен в июле 2016 года к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по известному делу о коррупции. Его помощник Алексей Лопатин получил 7 лет колонии, а еще один фигурант дела, бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков, был оправдан.

Суд установил, что Урлашов и его подчиненные с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей от бизнесмена за участие в муниципальном проекте. Урлашов утверждал, что не вымогал деньги, а сумма была выражением благодарности.

