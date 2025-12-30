Размер шрифта
Итальянский ресторан сгорел из-за фейерверков на свадебном торте

В Италии жених попал в больницу после пожара из-за фейерверков на свадебном торте
Искры от фейерверков вызвали пожар на свадьбе в Италии. Жених попал в больницу с ожогами, а банкетный зал был разрушен, сообщает газета Today.

Инцидент произошел 27 декабря под конец свадебного банкета в одном из отелей в городе Ариано-Ирпино. Более 200 человек гуляли на пышной свадьбе в ожидании кульминации вечера — в полночь молодожены должны были разрезать торт, окруженный фейерверками.

Однако церемонию пришлось прервать, когда из-за разлетающихся в стороны искр загорелись занавески и подвесной потолок. Пламя охватило вестибюль, вызвав панику среди гостей.

Жених попытался потушить пламя, но получил ожоги второй степени лица и рук и попал в больницу. Несколько гостей обратились к врачам с легким отравлением дымом.

Персонал отеля эвакуировал постояльцев, предотвратив давку. После того, как пожар ликвидировали, карабинеры приступили к расследованию инцидента. Сумма причиненного отелю ущерба еще не установлена.

Ранее гараж и две машины сгорели в российском селе из-за уличной гирлянды.

