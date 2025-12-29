Размер шрифта
Россиян предупредили об отключении интернета в новогоднюю ночь

Депутат Свинцов: мобильный интернет могут ограничить в России в новогоднюю ночь
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Временное ограничение мобильного интернета в российских регионах, включая новогоднюю ночь, является допустимой мерой безопасности, не несущей негативных последствий. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР).

Парламентарий пояснил, что подобные решения могут приниматься для защиты граждан во время массовых уличных мероприятий.

«Такие ограничения могут быть и в новогоднюю ночь, и в любую другую ночь, и в любой другой день». «Просто это сегодняшние реалии», — отметил он, добавив, что ограничения возможны в любой день как часть современных реалий.

По словам Свинцова, у таких мер есть и положительная сторона: «Люди смогут отдохнуть от бесконечного просмотра ненужных роликов. Если кого-то нужно поздравить — можно зайти в гости, постучаться в дверь».

Депутат подчеркнул, что поводом для ограничений служит исключительно информация о возможных атаках беспилотников. «Если Минобороны определит, что украинские террористы вновь направляют десятки или сотни дронов по нашим городам, мобильный интернет будет ограничен», — заявил он.

Решение об отключении, как напомнил Свинцов, находится в компетенции региональных властей, которые действуют на основе данных от военного ведомства.

Ранее сенатор предложил создать по всей России точки с бесплатным интернетом.

