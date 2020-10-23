Глава Минпросвещения сделал прививку от COVID-19
Валерия Исполатова
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Министр просвещения России Сергей Кравцов сделал прививку от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на директора одного из департаментов ведомства Сергея Шатунова.
По его словам, Кравцов привился отечественной вакциной от COVID-19.
Ранее стало известно, что прививку сделали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Разработанный центром Гамалеи препарат назвали «Спутник V».
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