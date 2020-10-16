СМИ: убийство в пригороде Парижа может быть связано с карикатурами на пророка Мухаммеда
От рук 48-летнего гражданина Алжира в Эраньи на окраине Парижа погиб преподаватель местного колледжа, который во время уроков по свободе слова показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом пишет газета Le Parisien.
По данным издания, в убийстве подозревается один из отцов учеников.
Ранее сообщалось, что неизвестный обезглавил человека в департаменте Валь-д'Уаз. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Позже стало известно, что полицейские застрелили преступника.
Как передает телеканал BFMTV, президент Франции Эммануэль Макрон посетит коммуну Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа, где был убит учитель истории.
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