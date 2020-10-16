125 школ закрылись на карантин из-за коронавируса
За последние сутки из-за коронавируса на карантин ушли еще 10 школ в 41 регионе, всего — 125 учебных заведений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
«Всего в 125 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — сказали в министерстве.
Как сообщает ведомство, в России закрылись 0,31% школ и 0,91% классов.
Ранее Минпросвещения уточняло, что не планирует переводить все школы на дистанционное обучение.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 39 млн заболевших, 29 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.
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