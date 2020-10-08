Жительница Хакасии заставляла ребенка употреблять наркотики

Жительница Черногорска признана виновной в склонении своего сына к употреблению наркотиков, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, 31-летняя женщина склоняла 13-летнего сына к употреблению наркотического вещества, в результате чего у мальчика сформировалась зависимость начальной стадии.

Суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима, указано в сообщении.

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