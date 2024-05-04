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В Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Власти Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры

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Телеграм-канал «Максим Козицкий/Львовская ОВА»

Глава военной администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе в результате взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению Лысака, зафиксированы повреждения объектов в Павлоградском и Никопольском районах. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

До этого в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 4 мая украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Павлограде Днепропетровской области наблюдаются перебои с электроснабжением.

Издание «Общественное» писало о взрывах в Харькове на фоне действия сигнала воздушной тревоги. Через несколько минут в городе произошел повторный взрыв. На момент взрывов воздушная тревога звучала в Харьковской и Днепропетровской областях страны.

Ранее в украинском Харькове произошли взрывы.

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