В РФ в два раза подешевели авиабилеты в Европу

Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» РФ, гендиректор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал URA.RU, что авиабилеты из России в Европу подешевели практически вдвое.

По словам эксперта, спрос на авиабилеты из России в Европу вырос, по некоторым направлениям — до 150% с 2023 годом.

«Весной 2023 года они стоили порядка 100-120 тысяч рублей. Это с пересадкой в том же Стамбуле или в Дубае. Сейчас в Италию, во Францию, в Испанию можно полететь из большинства городов России через Ереван, Тбилиси за 40 — 50 тысяч рублей туда-обратно», — пояснил Мкртчян.

Он добавил, что сейчас шенгенскую визу в среднем выдают на три-шесть месяцев, иногда — на срок поездки. На оформление документов необходимо закладывать примерно полтора месяца, но процент отказов небольшой — всего 5-6%.

До этого исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказывал, что рост цен на авиабилеты экономкласса в России может продолжиться, на это будут влиять перелеты в майские праздники. Таким образом он прокомментировал данные Росстата о подорожании билетов на 25% в первом квартале 2024 года.

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