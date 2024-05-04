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В Германии нашли могилу командира подразделения наемников ВСУ

РИА: в ФРГ нашли могилу воевавшего на стороне Киева наемника

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«РИА Новости»' class="item-image" >
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На кладбище недалеко от Нюрнберга нашли могилу уничтоженного наемника, воевавшего на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Военного звали Штефан Роланд Пури. Он командовал одним из подразделений «иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пури участвовал в боях на стороне Киева почти два года, пока 13 марта не попал под артиллерийский удар по блиндажу.

3 мая нидерландский портал NOS сообщил, что украинская армия терпит неудачи из-за сильного дефицита личного состава.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ в апреле каждые сутки теряли по тысяче человек.

В апреле бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини рассказал о потерях среди наемников из Франции на Украине.

Ранее ВКС России ликвидировали 60 иностранцев и офицеров ВСУ на Украине.

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Операция на Украине
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