Греческий православный патриарх Иерусалима Феофил III (слева) держит свечи для христианских паломников во время церемонии зажжения Благодатного огня в храме Гроба Господня, Иерусалим, 2021 год

Архиепископ Исидор и зажигалка: раскрыта тайна благодатного огня Греческого журналиста Аликакоса оправдали в суде за правду о благодатном огне

Суд Афин полностью оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну схождения благодатного огня. Он написал об этом книгу и разместил на YouTube видео, где Архиепископ Исидор — хранитель и настоятель Храма Гроба Господня в Иерусалиме, который ежегодно участвует в этой церемонии, признается, что это он зажигает благодатный огонь. Пять последних лет журналист судился с Иерусалимским патриархатом.

Благодатная правда

— Я хочу у вас спросить: вы заходите внутрь, зажигаете лампаду над Гробом Господним, а потом выходите для того, чтобы Патриарх нашел ее уже зажженной? Это так или нет?

— Да, это так.

— Вы также зажигаете и лампаду монахов-хранителей Гроба Господня?

— Да, там есть две лампады. Первую приносит главный ризничий, и есть еще одна лампада.

— И еще одна, которую вы также зажигаете?

— Да, и ее тоже.

Эти несколько секунд 25-минутного видеоинтервью, данного греческому журналисту Димитрису Аликакосу архиепископом Исидором, стоили обоим участникам пяти лет жизни. Смелый шаг Исидора, который решился рассказать правду журналисту по собственному желанию, вызвал бурю эмоций, как в Иерусалимском патриархате, так и в греческом обществе.

close 100% Архиепископ Исидор во время интервью Holy Fire - The Truth/YouTube

Сначала гонениям подверглась книга Аликакоса «Искупление — о святом свете» (Redemption — About the Holy Light). Журналист выпустил ее еще в 2019 году, через год после того, как впервые поговорил с участниками самой церемонии — скевофилаксом (сосудохранитель и ризничий при дворе царя и патриарха), архиепископом Иерусалимского патриархата Исидором, а также бывшим скевофилаксом, архиепископом Никифоросом.

Оба в книге признаются, что зажигали благодатный огонь. Разница только в том, что Исидор пользовался для этого зажигалкой, а Никифорас — спичками.

В ответ на публикацию книги Иерусалимский патриархат вместе с архиепископами Исидором и Аристархом подали гражданский иск, требуя €700 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб от автора и издателя книги. В январе 2021 года они же выдвинули против Аликакоса еще и уголовные обвинения. Они утверждали, что его книга распространяет ложь, а он сам получил информацию незаконно, притворившись туристом.

Последний иск заставил Аликакоса выложить на видеосервис YouTube интервью с Исидором, где тот абсолютно спокойно, улыбаясь и рассуждая о том, что «это и так все знают» рассказывает, как он зажигает лампады для церемонии схождения благодатного огня.

После этого Исидор обратился в суд против компании Google Ireland Ltd, требуя удалить с YouTube скандальное видео. И потерпел первую неудачу, — суд первой инстанции Афин постановил, что видео было снято с его согласия.

В результате пятилетней тяжбы, переносов судов и длительного рассмотрения улик, журналист Аликакос был оправдан судом полностью. Тайны схождения благодатного огня больше не существует.

«Все и так знали это»

В 25-минутном интервью, которое дает архиепископ Исидор, он признается не только в манипуляциях с лампадами, которые полностью подчиняются законам физики. Он рассказывает, кто открыл ему «тайну» благодатного огня и было ли это для него неожиданностью (спойлер — нет), а также делится своими размышлениями о передаче благодатного огня другим патриархам, ведь, как известно, — после схождения огонь передают в разные страны.

Например, в Москве встреча благодатного огня состоится 4 мая: «В аэропорту Внуково благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи благодатного огня не предполагается», — сообщили РИА Новости в Фонде Андрея Первозванного.

Вот, что об этом думает Исидор (далее фрагмент интервью):

— Как вы думаете, Патриарх, как и все остальные патриархи, принимает меры для того, чтобы на всякий случай иметь при себе источник огня?

— Я не знаю… Как по мне, у него точно при себе что-то есть. Если вдруг что-то пойдет не так, я не знаю, что он тогда будет делать…

— На ваш взгляд это точно, да? Чтобы затем он мог раздать благодатный огонь людям, да?

— Да, точно.

— Он не может рисковать и испытывать судьбу?

— Конечно.

То есть, Исидор предполагает, что и доставлять из Храма Гроба Господня в Иерусалиме огонь не обязательно.

Согласно информации, имеющейся в Фонде Андрея Первозванного, в Москву прибудут представители епархий, которые доставят благодатный огонь в 46 городов, в тысячу храмов по всей России. Не легче ли зажечь огонь уже на месте?

Кроме того, Исидор уверен, что верующие, которые обладают достаточным уровнем образования, давно понимают, как именно «сходит» благодатный огонь. И, главное, хранить тайну о нем не нужно, так как истина облагораживает религиозные чувства.

Долгая предыстория

close 100% Христианские паломники во время церемонии зажжения Благодатного огня в храме Гроба Господня, Иерусалим, 2023 год Tsafrir Abayov/AP

В журналистике предысторию того, о чем идет речь в тексте, называют бэком(сокращение от «бэкграунд»). Так вот, история схождения благодатного огня имеет удивительно длинный бэк.

Как сказал Отец Сергий (Храмешин), одно из преданий гласит, что Благодатный огонь появился в результате молитвы святителя Григория в IV веке:

«Согласно этому преданию, святитель Григорий во время праздника Пасхи молился на гробе Иисуса Христа и вдруг увидел яркий свет. Этот свет был признан чудом и стал символом возрождения жизни и надежды».

Другое предание утверждает, что Благодатный огонь появляется благодаря ангелу, спускающемуся на гроб Иисуса Христа.

И вот уже 17 веков множество православных христиан по всему миру в волнении ожидают: сойдет ли благодатный огонь?

Паломники в храме Гроба Господня, где Иисус был распят, похоронен и воскрес из мертвых, держат свечи, толпясь на церемонии схождения, стараясь своими глазами увидеть чудо. Церемония каждый год транслируется по телевидению во многих странах мира. И в этом году церемония пройдет 4 мая, ее можно будет увидеть с 13:00 до 16:00 по Москве.

Существует и еще одно предание: в тот год, когда огонь не сойдет, придет Антихрист, и начнутся последние времена перед Концом Света.

Что ж, благодаря журналисту Димитрису Аликакосу мы теперь знаем: огонь точно сойдет.

На странице своего журналистского фактчекерского проекта Ellinika Hoaxes, главным редактором которого он является, Аликакос так прокомментировал окончание этой истории:

«Это была самая сложная проверка фактов в моей карьере — опровергнуть утверждение одиннадцативековой давности, широко распространенное среди миллионов людей. Целью моего исследования было не оспаривание религиозных верований, а утверждение, распространяемое через официальный сайт Иерусалимского патриархата, о том, что Благодатный Огонь ежегодно чудесным образом возгорается.

Я смог убедительно продемонстрировать его естественное происхождение, инициированное человеком. Греческие судебные власти подтвердили точность и добросовестность моего расследования, отклонив любые обвинения во лжи или клевете в адрес причастных архиепископов, особенно того, кто открыто признался, что использовал зажигалку для разжигания Благодатного Огня. Этот юридический результат знаменует собой триумф журналистских расследований и решительное разоблачение многовековой лжи».